Plus belle la vie spoiler : Morgane sous le choc, elle a été piégée ! (14 juillet 2025)

Publicité





Morgane s’est inscrite au concours des forces spéciales dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La jeune femme prend la place d’Esteban mais elle aussi va se faire piéger ! En effet, dans l’épisode du lundi 14 juillet 2025, Morgane est en retard à l’entrainement car on a changé l’heure sur son téléphone !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un drame, Hector doit assumer, les résumés jusqu’au 25 juillet 2025

Sous le choc, Morgane rejoint vite l’instructeur, Philippe Delmas, et les autres concurrents. L’instructeur est odieux et menace de la virer… De son côté, Morgane est convaincue que c’est sa soeur, Laura, qui l’a piégée pour l’écarter. Celle-ci lui assure qu’elle n’y est pour rien.

Et alors que Morgane se prépare pour les funérailles de Samuel le lendemain, elle est bouleversée et craque. Morgane pleure devant Steve quand elle reçoit la convocation de l’épreuve de tir. Elle doit passer à 14h, pile pendant la cérémonie ! Morgane explique la situation à Delmas, qui ne veut rien savoir… Si elle ne vient pas, il l’enlève du concours !



Publicité