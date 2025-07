Joséphine Ange Gardien du 8 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 8 juillet 2025 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 8 juillet 2025 : l’épisode « Le sourire de la momie »

Lorsque Joséphine rejoint Louise, une brillante égyptologue, celle-ci débute l’étude d’une mystérieuse momie récemment exhumée en Égypte : Néféret. Mais cette découverte intrigue autant qu’elle inquiète. Un cobra retrouvé dans le sarcophage et une série d’événements troublants semblent indiquer que la momie serait maléfique. Même Joséphine commence à se poser des questions… Sa mission serait-elle de protéger Louise d’une force surnaturelle ? Heureusement, elle peut compter sur Mathis, l’archéologue à l’origine de la découverte et visiblement très épris de Louise. À Joséphine de faire comprendre à la jeune femme qu’elle ne doit pas se couper du monde par peur d’aimer à nouveau. Car ceux qui s’aiment sont faits pour être ensemble… Et cela vaut autant pour Louise que pour Néféret.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Gaëla Le Devehat (Louise), Stéphane Metzger (Mathis), Aurélie Vaneck (Aurélie), Olivier Ythier (Yann), Stylane Lecaille (Hugo), Alicia Irane Rault (Néféret), Olivia Brunaux (La directrice), Jean-Jacques Bathie (Le médecin), Franck Pech (Le lieutenant de police), Guy Amram (Ramsès V), Choukri Alaya (L’archéologue égyptien), Mehdi Fettah (Sobeck)

Avec la participation de : Marie-Christine Adam (Sylvie), François-Eric Gendron (Cassel)



Publicité





Et à 16h10 l’épisode « Légendes d’Armor »

Joséphine débarque en Bretagne, au petit matin, sur un port de pêche encore endormi. Surprise de voir le soleil pointer au-dessus des flots bretons, elle remarque rapidement l’agitation sur la jetée : tout le village s’y est réuni, paniqué par l’arrivée d’un mystérieux bateau noir, vide de tout équipage. Selon les rumeurs locales et les légendes ancestrales, il s’agirait du Bag-Noz, le bateau des morts, annonciateur de malheurs. Dès lors, la petite commune est plongée dans l’angoisse, et une étrange malédiction semble peser sur ses habitants.

Les plus bouleversés ? Les Lozach, les clients de Joséphine. Pour approcher la famille, elle se fait embaucher comme serveuse dans leur crêperie. Très vite, elle découvre que leur fille a disparu depuis plusieurs jours. Une absence inquiétante qui fait écho aux prédictions de la rebouteuse du coin : à l’arrivée du Bag-Noz, une âme doit s’en aller…

Refusant de croire au pire, Joséphine se lance à la recherche de la jeune fille. Mais entre des pouvoirs capricieux, l’hostilité de la rebouteuse et le comportement étrange des Lozach, l’enquête s’annonce bien plus complexe que prévu. Derrière cette disparition se cache en réalité un lourd secret de famille… bien réel, celui-là.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Marie Bunel (Marie Lozach), Eric Boucher (Bertrand Lozach), Fabio Zenoni (Hugues), Mathilde Lebrequier (Nolwen), Serge Faliu (Yann Le Bihan), Paola Valentin (Morgane Lozach), Quentin Santarelli (Loïc Le Bihan), Fanny Bihan (Elodie), Gilles Bataille (Le médecin), Philippe Pezant (Guirec), Hervé Mahieux (Pêcheur 1), Thierry Barbet (Le villageois), Ali Khelil (L’ouvrier), Céline Poli (La villageoise), André Layus (Pêcheur 2), Eddy Frogeais (Pêcheur 3)