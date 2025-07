Plus belle la vie spoiler : Jennifer fait une découverte choc ! (9 juillet 2025)

Publicité





Alors que Samuel est mort et qu’elle est anéantie, Jennifer va faire une découverte choc dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, mercredi 9 juillet 2025, Jennifer va découvrir que Samuel voyait une autre femme !











Alors que Jennifer écoute en boucle le dernier message vocal de Samuel et qu’elle cherche à savoir ce qu’il avait de si important à lui dire, Gabriel lui remet ses affaires. Elle y découvre la bague que Samuel avait acheté ! Gabriel pense qu’il s’agit d’une bague de fiançailles, Barbara pense qu’il allait la demander en mariage.

Mais au moment où Jennifer passe la bague à son doigt, le téléphone de Samuel sonne… C’est « D » ! Jennifer pense qu’il s’agit de son dealer et décroche mais c’est Déborah. Elle demande à Samuel s’il va passer la voir ce soir, elle s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles ! Jennifer est sous le choc, persuadée que Samuel la trompait.



