« La disparue du lac noir » : la série ce soir sur France 3 (20 juillet 2025)

« La disparue du lac noir » au programme TV du dimanche 20 juillet 2025 – Ce dimanche soir, France 3 rediffuse la série « La disparue du lac noir ». Au programme, quatre épisodes à la suite.





A découvrir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







La disparue du lac noir – le synopsis

Après plusieurs années passées à Milan, l’inspectrice Eva Cantini, experte en affaires de féminicides et femme de caractère, revient dans sa ville natale, Lagonero, pour soutenir sa sœur qui élève seule son fils. À peine arrivée dans ce commissariat exclusivement masculin, elle est confrontée à la disparition inquiétante d’une jeune femme de 26 ans, Gioia, signalée par son père. L’intuition et l’expérience d’Eva lui soufflent que Gioia n’a pas simplement fugué. D’abord isolée, puis épaulée par la procureure Giuditta Doria, la médecin légiste Anita Mancuso et l’inspecteur Marco Corvi, Eva se lance dans une enquête qui mettra en lumière, une fois de plus, les violences systémiques et les préjugés dont les femmes sont encore trop souvent victimes.

Vos épisodes du 20 juillet 2025

Épisode 1

L’inspectrice Eva Cantini revient à Lagonero, sa ville natale, pour se rapprocher de sa sœur Rachele, mère célibataire qui élève seule son fils Matteo. Son arrivée au commissariat local est tendue : sa personnalité directe se heurte à celle, tout aussi intransigeante, du commissaire Festi. Lorsqu’un homme, Claudio Scuderi, signale la disparition inquiétante de sa fille Gioia, mannequin et actrice en devenir, Eva est la seule à prendre l’affaire au sérieux. Elle entame l’enquête avec l’inspecteur Marco Corvi, un ancien camarade d’enfance secrètement amoureux d’elle, et la procureure générale Giuditta Doria.



Épisode 2

L’enquête prend un tournant lorsque la médecin légiste Anita Mancuso, récemment affectée, rejoint l’équipe et fait une découverte bouleversante. Les analyses permettent de déterminer plus précisément l’heure du décès. Des images de vidéosurveillance orientent les soupçons vers un premier suspect. Parallèlement, Sergio, le père d’Eva et Rachele, avec qui Eva entretient des relations tendues, se présente au commissariat pour signaler un possible empoisonnement.

Épisode 3

Un test ADN apporte de nouveaux éléments cruciaux à l’enquête. Eva et Marco interrogent Graziano Silvetti, agent artistique et amant présumé de Gioia. Pendant ce temps, Sergio tente de nouer un lien avec son petit-fils Matteo, mais sa démarche est mal reçue. De son côté, Marco fait une révélation sur son passé qui pourrait fragiliser sa relation naissante avec Eva.

Épisode 4

Mis sous pression, Graziano voit son alibi s’effondrer au cours d’un interrogatoire mené par Eva. Rachele, après une vive dispute avec sa sœur, lui révèle un secret concernant le père de Matteo. L’enterrement de Gioia réunit toute la ville, marqué par un discours émouvant de sa sœur Sofia. De son côté, Giuditta prend une décision difficile en avouant toute la vérité à son mari.

La disparue du lac noir, les interprètes

Avec Cristiana Capotondi (Eva Cantini), Matteo Martari (Marco Corvi), Lucrezia Lante Della Rovere (Giuditta Doria), Margherita Laterza (Anita Mancuso), Giulia Arena (Gioia Scuderi), Elena Radonicich (Sofia Scuderi), Paolo Sassanelli (Claudio Scuderi), Fausto Maria Sciarappa (Ignazio Lurini), Gigio Alberti (Sergio Cantini), Benedetta Cimatti (Rachele Cantini)…