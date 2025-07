« Le dîner de cons » : 5 choses à savoir sur le film culte ce soir sur TF1 (3 juillet 2025)

Publicité





« Le dîner de cons », c’est le film culte que TF1 rediffuse ce soir, jeudi 3 juillet 2025. Signé Jacques Veber, le film met en scène Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster ou bien encore Daniel Prévost.





« Le dîner de cons » : résumé, histoire

C’est devenu un rituel pour Pierre et ses amis : chaque mercredi, ils se réunissent pour un « dîner de cons ». Le principe est simple : chaque participant doit amener avec lui un « con ». À la fin de la soirée, celui qui a trouvé le plus grand « con » remporte la partie.

Le saviez-vous ?

– Pierre Richard voulait absolument jouer le rôle de François Pignon, alias le « con » du film.

– La scène culte de « Juste Leblanc » n’a pas fait rire que les spectateurs. Sur le tournage, elle a aussi provoqué de nombreux fous rires, certains ayant même quitté le plateau à plusieurs reprises.

– Pour ce film Francis Veber a en fait adapté sa propre pièce de théâtre dans laquelle Jacques Villeret jouait déjà le même rôle.

– Nommé six fois lors de la 24e cérémonie des César en 1999, le film a été récompensé des César du meilleur acteur pour Jacques Villeret, du meilleur acteur dans un second rôle pour Daniel Prévost, et du meilleur scénario original ou adaptation pour Francis Veber.

– Avec 9.247.509 spectateurs lors de sa sortie en salles, « Le dîner de cons » a été le second plus gros succès du box-office en France en 1998, juste derrière « Titanic ».



Bande-annonce vidéo

