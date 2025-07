Arnaques du 3 juillet : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 3 juillet 2025 – Ce jeudi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 3 juillet 2025 : le sommaire

C’est la guerre entre ces deux voisins

Dans un village tranquille, Danielle et Romain sont en conflit à cause d’un droit de passage : entre cris, insultes, ils en sont même venus aux mains ! Qui est dans son droit ? Qui a tort ? Le village a pris parti et la guerre est ouverte.

La véranda de la discorde

Dans la Drôme, une véranda est au cœur d’un différend entre deux voisines : Laurence reproche à Colette que sa véranda empiète sur sa propriété, mais cette dernière refuse tout compromis. Ce litige dure depuis vingt ans !



Un homme terrorise toute sa rue

En Bourgogne, un homme sème la peur dans son quartier : insultes, agressions… Les habitants vivent dans l’angoisse.

Traiteur : un million d’euros de préjudice, des dizaines de victimes

Le rêve d’un mariage parfait s’est transformé en cauchemar… C’est le cas de ces jeunes mariés. Pour une soixantaine d’entre eux, un traiteur aurait encaissé les acomptes sans jamais respecter ses engagements : près de 150 000 euros de dommages subis.

Wedding-planneuse : elle les lâche juste avant le jour J

Pour d’autres, c’est une wedding-planneuse qui a tout annulé à quelques jours de la cérémonie. Conflits, mensonges, abus de confiance : l’émission vous plonge au cœur d’arnaques sans scrupules.