Les 12 coups de midi du 22 juillet : Melvin échoue face à l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée, qui est apparu ?

Les 12 coups de midi du 22 juillet 2025, 4 victoires pour Melvin – Melvin n’a pas brillé ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Avec deux erreurs sur le Coup de Maître, il n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur et n’a pas pu décrocher l’étoile mystérieuse, désormais entièrement dévoilée.











Les 12 coups de midi du 22 juillet 2025, Freddie Mercury apparait sur l’étoile mystérieuse

Melvin voit sa cagnotte monter à à 7.050 euros de gains en 4 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, plus aucune case et c’est bien le visage de Freddie Mercury qui est apparu !

L’indice de la photo de fond fait référence à sa chanson « Barcelona » en duo avec Montserrat Caballé, l’éléphant à la pochette de l’un de ses albums, le chat pour sa passion pour les félins, le bus anglais car il est une icône britannique, l’aspirateur en référence à une scène emblématique du clip vidéo de la chanson « I Want to Break Free » du groupe Queen, et le piano et la couronne en référence à Queen.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Rayane Bensetti, Julia Roberts, Virginie Efira, John Lennon, Harrison Ford, Gandhi



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 juillet

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+