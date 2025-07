Joséphine Ange Gardien du 22 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 22 juillet 2025 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 22 juillet 2025 : l’épisode « Papa est un chippendale »

Tom est un véritable papa-poule, qui élève seul son fils Max, huit ans, atteint de dyslexie. Pour subvenir à leurs besoins, il travaille comme chippendale dans une boîte de nuit branchée, le Lipstick. Mais il a du mal à assumer ce métier et prétend auprès de ses proches être sapeur-pompier. Lorsque Joséphine devient chorégraphe dans ce même club, elle va tout faire pour aider Tom à s’accepter tel qu’il est et à s’ouvrir à une vie amoureuse qu’il s’interdit depuis trop longtemps. C’est alors qu’Elsa, la mère de Max, refait surface après dix ans d’absence et demande la garde exclusive de leur fils. Un choc pour Tom, qui a tout sacrifié pour élever son enfant…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Jules Dousset (Thomas Lambert), Titouan Bouzard (Max Lambert), Emilie Piponnier (Sandrine), Stéphanie Pasterkamp (Elsa), Jessica Borio (Jenny), Jean-Marc Généreux (Sacha), Catherine Benguigui (Mademoiselle Cathy Rousseau), Romain Duquesne (Julien), Mullor Abé (Sami), Christophe Mendiela (Miguel), Jean-Marc Layer (Le juge), Stefan Godin (Legendre), Leslie Coudray (Laurence), Claudine Barjol (Yolande), Johanna Landau (Rebecca Winkel), Emmanuel Herault (Etienne), Eliel Banjout (Mathis)



Publicité





Et à 16h10 l’épisode « Mon fils de la lune »

Joséphine atterrit au Musée de l’Espace… mais pas le temps de rêver aux étoiles ! Suzanne, sa cliente, a perdu son fils Théo dans les couloirs, et c’est la panique. Joséphine se lance aussitôt à sa recherche avant de découvrir qu’il ne s’agit pas d’un petit garçon, mais d’un adolescent de 15 ans, souvent dans son monde. Théo est atteint du syndrome d’Asperger et rêve de devenir astronaute. Sa mère, Suzanne, fait tout pour qu’il mène une vie semblable à celle des autres ados, mais elle va devoir se battre pour ne pas perdre la garde de son fils.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Corinne Touzet (Suzanne), Serge Hazanavicius (Samuel), Avy Marciano (Bruno), Eric Laugérias (Max), Lucien Belvès (Théo), Victoire Brunelle-Remy (Alice), Florence Maury (Carole Philipi), Najim Zeghoudi (Amar), Lola Parmentier (Chloé), Philippe Dusseau (L’agent immobilier), Stéphane Vasseur (Le docteur), Nathaniel Spender (Paul), Nacim Beliouz (Ado 2), Calixte Broisin-Doutaz (Ado 1)