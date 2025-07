Les 12 coups de midi : qui va apparaitre sur l’étoile mystérieuse ? Réponse et explications des indices !

Publicité





L’heure du dénouement approche dans Les 12 coups de midi ! L’Étoile mystérieuse du célèbre jeu de TF1 animé par Jean-Luc Reichmann s’apprête à être totalement dévoilée dans les prochains jours, vraisemblablement mercredi ou jeudi prochain. Et sauf énorme retournement de situation, le personnage qui se cache derrière les cases est désormais identifié : il s’agit de Freddie Mercury, le mythique chanteur du groupe Queen.











Publicité





Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs et les fans du jeu scrutent les indices disséminés sur l’image, tentant de relier ces éléments au bon personnage. Et cette fois encore, la production a semé plusieurs indices aussi variés que précis, tous renvoyant à la légende britannique du rock.

Voici l’analyse des principaux indices de cette Étoile mystérieuse :

Le piano : difficile de ne pas penser à Freddie Mercury, pianiste émérite, souvent installé derrière son instrument sur scène, notamment pour des titres cultes comme Bohemian Rhapsody ou Somebody to Love.

L’aspirateur : un clin d’œil à la célèbre scène du clip « I Want to Break Free », dans lequel Freddie, déguisé en femme au foyer, passe l’aspirateur dans un décor kitsch. Une image devenue iconique.



Publicité





Le chat : Freddie Mercury adorait les chats. Il en possédait plusieurs, dont certains étaient même mentionnés dans ses lettres ou dédiés dans ses albums.

L’éléphant : un symbole de l’Inde, pays d’origine du chanteur (né à Zanzibar, il était de descendance parsi)

Barcelone : en référence à son célèbre duo avec la cantatrice Montserrat Caballé. Le titre « Barcelona », devenu hymne non officiel des Jeux Olympiques de 1992, est l’un de ses projets les plus ambitieux.

Le bus rouge londonien : symbole de la capitale britannique, où Freddie Mercury a construit l’essentiel de sa carrière. Queen est indissociable de l’histoire du rock britannique.

Et bientôt… une couronne : cet ultime indice, qui ne devrait plus tarder à apparaître, viendra confirmer l’identité de l’artiste. Elle symbolise à la fois « Queen », le nom de son groupe, et le statut royal que Freddie Mercury occupe dans l’histoire de la musique.

Il ne reste donc plus que quelques cases à découvrir avant que le visage de Freddie Mercury n’apparaisse complètement. Reste à savoir si le Maître de midi actuel saura faire le lien entre tous ces éléments et proposer le bon nom à temps !

Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi ou jeudi, pour un grand moment dans Les 12 coups de midi !