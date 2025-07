Publicité





Grands reportages du 19 juillet 2025, sommaire et reportages











Grands reportages du 19 juillet 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Côte d’Azur : l’été de tous les risques » – Episodes 3 et 4 (rediffusion)

Le soleil est de retour sur la Côte d’Azur ! Cet été, les touristes français mais aussi allemands, britanniques et américains ont afflué entre Cassis et Menton, redonnant vie à l’un des plus beaux littoraux de France. Plages de sable fin, grillades, rosé bien frais et nuits festives… Cette image de carte postale, toujours aussi séduisante, a-t-elle permis aux campings, restaurants et hôtels de reprendre des couleurs ? Les vacanciers ont-ils retrouvé le charme intemporel de la French Riviera ? Et comment les gendarmes, les secours, les dépanneurs ou encore les agents de la répression des fraudes ont-ils veillé à la sécurité de plus de 10 millions de visiteurs ? Pour le savoir, les équipes de Grands reportages ont parcouru la région et vous proposent une série exceptionnelle en 4 épisodes sur cet été de renaissance.