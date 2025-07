Les 12 coups de midi : voir ou revoir l’élimination d’Emilien (VIDÉO)

Publicité





C’est la fin d’une ère dans « Les 12 coups de midi ». Ce dimanche 6 juillet, Émilien, le plus grand champion de l’histoire du jeu de TF1, a été éliminé après 647 participations et une cagnotte vertigineuse de 2.566.931 euros de gains et cadeaux.











Lors du redoutable Coup Fatal, Émilien a enchaîné les erreurs et les hésitations face à Romain, un candidat jusque-là peu impressionnant. Profitant des failles du champion, Romain a su répondre à davantage de questions, scellant le sort d’Émilien et provoquant la stupeur sur le plateau.

Depuis ses débuts en septembre dernier, Émilien avait marqué le jeu de son incroyable culture et de son calme à toute épreuve, devenant une figure emblématique pour les téléspectateurs et pulvérisant tous les records de longévité et de gains.

Son élimination met un terme à un parcours exceptionnel et promet un renouveau dans le jeu animé par Jean-Luc Reichmann. Les fans garderont longtemps en mémoire le visage du plus grand Maître de midi jamais vu dans l’émission.



VIDÉO l’élimination d’Emilien ce dimanche 6 juillet