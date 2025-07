Plus Belle La Vie du 14 juillet 2025 : Morgane au pied du mur (résumé + extrait vidéo épisode 375 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 375 de PBLV – Morgane va se retrouver au pied du mur cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La jeune femme a été sabotée et pense qu’il s’agit de sa soeur… Dans le même temps, l’instructeur l’incite à louper les funérailles de Samuel.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 juillet 2025 – résumé de l’épisode 375

À la résidence, Jules confronte Morgane, qui l’a évité tout le week-end. Il l’interroge sur l’avenir de leur relation si elle réussit le concours. Morgane évite la question : ils en parleront le soir, elle doit être sur le terrain à 8h. Mais Jules la reprend : il est déjà 8h39 ! Morgane réalise que l’heure de son téléphone est décalée. Elle se précipite pour rejoindre l’équipe, mais à son arrivée, le coach l’ignore ostensiblement. Il finit par lui dire qu’elle n’est pas digne de faire partie du groupe. Morgane tente de s’excuser, mais il la menace : une prochaine erreur, et elle sera renvoyée. Morgane accuse Laura d’avoir modifié l’heure sur son téléphone.

Au commissariat, Esteban dépose plainte, reçu par Jean-Paul. Vadim est présent et confirme la version d’Esteban : il a été drogué pour être éliminé du concours. Plus tard, Jean-Paul interroge Patrick sur la présence de Morgane parmi les candidats à l’unité spéciale. L’un des participants a porté plainte : il a été drogué pour être écarté. Jean-Paul trouve la version d’Esteban crédible. En consultant la liste des encadrants, Patrick reconnaît le nom de Philippe Delmas, l’instructeur. Il le connaît, et selon lui, ce n’est pas quelqu’un de fréquentable.



De son côté, Laura offre un smoothie à Morgane, visiblement tendue. Elle jure ne pas avoir touché à son téléphone, mais lui suggère de prendre une année de recul, affirmant qu’elle n’est pas prête. Morgane comprend que Laura cherche à l’écarter du concours.

Plus tard, à la résidence, Morgane s’effondre devant Steve à propos de la cérémonie en hommage à Samuel. Bouleversée, elle pleure. Steve tente de la rassurer : elle saura être à la hauteur. Morgane reçoit alors un message : elle est convoquée à l’épreuve de tir le lendemain à 14h, à l’heure exacte des obsèques. Elle demande un aménagement, mais l’instructeur refuse : si elle veut réussir, elle doit être prête à tout sacrifier.

Au cabinet médical, Idriss arrive avec un blessé. Gabriel lui confie que le cabinet aurait dû être fermé en ce 14 juillet, mais il préfère travailler pour ne pas penser. Il évoque Samuel, pour qui il avait beaucoup d’affection. Idriss lui assure qu’il sera présent aux obsèques avec l’ensemble du commissariat. Plus tard sur la place, Axel rejoint Gabriel en short de bain. Il insiste pour l’aider à nettoyer le cabinet, ce qui surprend Gabriel.

Lucie rend tous les cadeaux à sa copine, déterminée à ne plus la revoir. Kenza tente de minimiser, affirmant qu’Arthur n’en valait pas la peine, mais Lucie se sent trahie et reste furieuse. Chez Jean-Paul, alors qu’il cherche son sac Alain Prost, Kenza débarque et reproche à Lucie d’avoir appelé Arthur. Elle lui rend ses affaires. Jean-Paul remarque que Lucie récupère son fameux sac collector. Furieuse, elle envoie tout le monde promener. Jean-Paul et Léa réalisent que l’été s’annonce long…

VIDÉO Plus belle la vie du 14 juillet 2025 – extrait vidéo

