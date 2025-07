Ici tout commence du 14 juillet : Kelly embrasse Souleymane, Antoine de retour (résumé + vidéo épisode 1218 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1218 – Si Souleymane fuit toujours ses responsabilités, Lionel va faire une proposition à Kelly ce soir dans « Ici tout commence ». Et Maya va faire un choix pour sauver son couple avec Malik !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 14 juillet – résumé de l’épisode 1218

Souleymane, décidé à élever son enfant avec Kelly, s’est renseigné sur l’accouchement durant le week-end et lui donne des conseils pour l’aider à se détendre, ce qui la touche beaucoup. De retour chez lui, son père Antoine, enfin rentré, le félicite et s’étonne qu’il ne projette pas de vivre pas avec Kelly.

Souleymane parle alors à Kelly d’un studio près de chez elle, mais elle lui propose de venir chez elle après l’accouchement. Carla les interrompt : elle a organisé une baby shower. De son côté, Antoine annonce à Rose qu’il prolonge son arrêt pour soutenir son fils à Dinard. Teyssier se réjouit pour lui.



Lionel, déprimé par sa rupture avec Emi, décline l’invitation à la baby shower. Lors de la fête, Kelly et Souleymane sont émus et un peu stressés à l’idée de devenir parents. Après coup, ils se rassurent et Kelly l’embrasse ! Mais Souleymane ne réagit pas, elle s’excuse et s’en va…

À la ferme, Stanislas avoue sa phobie des poules à Angèle et Coline, et envisage de déménager temporairement le temps de ses vacances. À l’Institut, Marc teste le concept de Jasmine avec Joséphine, de retour pour préparer le concours.

Ici tout commence du 14 juillet 2025 – extrait vidéo

