Plus belle la vie spoiler : Patrick est-il le père de Vadim ? Réponse ! (29 juillet 2025)

C’est un choc qui attend Patrick demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode de demain, mardi 29 juillet 2025, Patrick va découvrir les résultats du test de paternité.











Il a demandé à Charlotte de faire les analyses discrètement. Elle vient le voir et lui annonce qu’il y a bien un lien parenté, de père à fils, entre les deux échantillons ! Patrick est sous le choc.

Jean-Paul retrouve Patrick dans son bureau et comprend que quelque chose ne va pas. Il lui annonce que Vadim est son fils ! Patrick raconte tout à Jean-Paul. Au moment du concours des forces spéciales Sud-Est, il a couché avec Florence Rodriguez mais il ne se souvenait de rien ! Il a fait un black-out et s’est réveillé nu à côté d’elle. Il a pris la fuite et n’a jamais su ce qui s’était passé et surtout qu’elle était enceinte.



Quand Patrick annonce la nouvelle à Vadim et lui explique qu’il veut assumer, un deuxième choc l’attend. Vadim lui dit être né d’un viol et il est déterminé à le faire payer !