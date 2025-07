Tout pour la lumière spoilers : Victoria proche de la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 7 au 11 juillet 2025)

Publicité





Tout pour la lumière spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 7 au 11 juillet 2025 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Tout pour la lumière » ? Alors c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











La semaine prochaine, on peut déjà vous dire que Victoria prend une décision qui pourrait bien se révéler dangereuse alors qu’elle tisse sa toile à la recherche de la vérité…

Au Studio Lumière, une élève se retrouve à devenir coache ! Mais elle ne fait pas l’unanimité… Quant au maître chanteur, le piège se referme sur lui.

Tout pour la lumière spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 juillet 2025

Lundi 7 juillet 2025 (épisode 16) : Attaquée de toutes parts, Victoria commet l’irréparable. Hadrien et Julian ne sont pas vraiment au diapason. Au Studio Lumière, une élève est promue coache !

Mardi 8 juillet 2025 (épisode 17) : Victoria prend une dangereuse décision. Contre toute attente, Hadrien succombe à son date. En coaching, la guerre est déclarée entre Tess et Noah !

Mercredi 9 juillet 2025 (épisode 18) : Au Studio, la colère gronde contre l’un des coachs… Jacob devient thérapeute de couple ! Solenn est déterminée à se faire une place sur les réseaux.

Jeudi 10 juillet 2025 (épisode 19) : Victoria tisse sa toile pour découvrir la vérité. Iris tente un coup de poker pour recoller les morceaux. Marina donne le « la » à un cours inédit !

Vendredi 11 juillet 2025 (épisode 20) : Au Studio, le piège se referme enfin sur le maître-chanteur. En cours de tango, la danse mène aux confidences… La nouvelle obsession de Solenn inquiète ses proches.



VIDÉO Tout pour la lumière spoilers, la bande-annonce du 7 au 11 juillet

