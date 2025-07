13h15 le samedi du 5 juillet : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 5 juillet 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro rediffusé et intitulé « L’Homme et la vallée ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Il y a trois ans, la tempête Alex ravageait la vallée de la Roya, nichée au cœur du parc national du Mercantour. Rémy Masseglia, qui a grandi dans ce territoire montagneux à cheval entre la France et l’Italie, entretient un lien profond avec cette vallée qu’il arpente depuis des années, appareil photo ou caméra à la main.

En 2021, ce réalisateur animalier a présenté son premier film au grand public : Naïs au pays des loups, qui raconte l’éveil à la nature de sa fille de trois ans, au sein même de la vallée de la Roya. Aujourd’hui, dans ces paysages qu’il connaît si bien, Rémy se lance un nouveau défi : réaliser un documentaire sur les animaux invisibles, ces espèces extrêmement discrètes qu’il faut parfois attendre immobile pendant des heures pour espérer apercevoir. Dans cette aventure à la découverte de la vie sauvage, sa fille reste, comme toujours, à ses côtés.



