Un Si Grand Soleil du 11 juillet : Thaïs est perdue, Akim rejette Margot (résumé épisode 1702 en avance)

Un si grand soleil du 11 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1702 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 11 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Thaïs se retrouve face à Liam, qui lui assure qu’il a changé. Thaïs n’a pas envie de discuter, mais Liam insiste : il n’a pas arrêté de penser à elle. Thaïs traverse une mauvaise période, elle préfère s’en aller. Liam assure qu’il veut se ranger et reprendre une vie normale.

Margot annonce à Cécile qu’elle voit Akim au parloir tout à l’heure, Bilal a réussi à le convaincre mais ça la stresse. Cécile lui dit qu’elle lui doit rien, il n’y a pas d’obligation. Mais Margot veut absolument y aller.



Manu parle à Alex au commissariat, il veut se faire passer pour un acheteur d’armes. Il veut remonter la piste, Alex lui rappelle que Becker leur a interdit d’enquêter sur le trafic d’armes…

Charlotte insiste auprès de son père pour conduire. Soan est réticent, elle n’est pas encore en conduite accompagnée et ils risquent gros. Charlotte insiste, il finit par céder.

Au garage, Liam reçoit la visite d’Eliott. Ce dernier lui parle de ses problèmes, Liam lui propose « un plan » pour se faire de l’argent… Ils vont trafiquer ensemble.

En voiture, Soan confie à Charlotte qu’il a un projet de randonnée en Irlande avec sa mère pour se réconcilier. Charlotte pense que c’est une mauvaise idée.

En prison, Akim retrouve Margot au parloir. Elle veut des explications sur son geste, mais Akim n’a rien à lui dire. Il a tué un homme et il va moisir en taule ! Il lui dit qu’ils se sont tout dit et lui demande de ne plus venir !

Au lycée, Achille aide Charlotte à réviser son code de la route. Elle râle que c’est plein de pièges. En salle des profs, un prof se plaint auprès d’Eve et Soan que ça soit tout le temps ouvert. Il parle de vols.

Achille, Noura, Pablo et Charlotte cherchent un plan pour les vacances. Ils veulent se rendre à une soirée avec un DJ.

Devant le commissariat, Thaïs écoute un message vocal de Liam. Il insiste pour la revoir. A l’intérieur, Alex annonce à Manu avoir retrouvé le scooter. Le soir, Thaïs se confie à Louis au sujet de Liam, elle hésite…

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.