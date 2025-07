Secret Story du 10 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 10 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de mercredi des habitants dans la maison des secrets. Vivian a dormi dans la maison des secrets et drague Constance dès le réveil. Il a réussi sa mission et a fait gagner 500 euros à tout le monde !











Dans la maison de cristal, Anita a hâte de retrouver Noah. Mélanie lui donne des conseils.

Place au grand retour de l’élection de Miss et Mister Secret ! Et c’est les anciens qui forment le jury de l’élection ! Les habitants et les habitantes défilent sous leurs yeux.

Verdict : c’est Ethan qui est élu Mister Secret 2025, et Pimprenelle est élue Miss Secret 2025 !



Les anciens retournent ensuite dans la maison de cristal, elle fait son discours devant les anciens comme si elle avait participé. Ils lui remettent ensuite l’écharpe de la Miss Cristal 2025.

Adrien débriefe sur le secret de Pimprenelle avec Aïmed. Il lui dit qu’il pense qu’elle s’est brisée la moitié du visage ! Il a vu juste mais Aïmed est mort de rire. Il n’y croit pas !

Adrien déclenche ensuite l’alarme des secrets : il pense que Pimprenelle s’est cassé la moitié du visage !

Place ensuite à la soirée des nominés. Et les habitants ont une surprise pour Amélie : c’est le 15ème anniversaire du lancement de sa saison ! La Voix balance des images des meilleurs moments d’Amélie de son entrée dans la maison des secrets.

Noah remercie Amélie d’avoir pris soin d’Anita dans la maison de cristal. Amélie lui dit qu’il est super et qu’il doit continuer comme ça. Noah a hâte de revoir Anita !

Ethan et Constance cherchent à trouver le secret de Mayer. Ethan pense qu’il est très intelligent, peut être physicien.

La Voix donne à Anita accès à la pièce de la transparence. Elle va pouvoir découvrir des images avec le vrai visage des habitants. Elle découvre Ethan qui parle d’elle, il l’aurait éliminée à la place de Noah. Elle voit ensuite Aïmed qui parle aux anciens de son clan, il est prêt à trahir Pimprenelle pour protéger Romy. Anita est choquée, la Voix lui dit qu’elle pourra plus tard choisir de diffuser ces images.

