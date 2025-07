Un Si Grand Soleil du 25 juillet : Yann culpabilise, le vrai coupable arrêté (résumé épisode 1713 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 juillet 2025, spoiler résumé de l'épisode 1713 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann part tôt, Johanna est surprise et remarque qu’il a mal dormi. Il dit être stressé par une grosse enquête. Johanna lui dit qu’il peut lui parler, Yann écourte et s’en va…

Achille est soulagé pour Charlotte, mais elle lui dit que tout n’est pas gagné. Ils se retrouvent au lycée, Achille se réjouit qu’elle revienne. Cécile prend des nouvelles, elle est soulagée pour elle et son père. Cécile dit à Achille qu’elle est chouette Charlotte, plus elle la connait plus elle la trouve touchante. Et elle l’a trouvée courageuse d’avouer pour protéger son père.



Au commissariat, Elise et Thaïs annoncent à Becker qu’elles ont une piste concernant le pick-up rouge. Un certain Stéphane Tulli en a un et il se trouve qu’il a été complice de Fred Rami ! Becker leur dit de se préparer à l’interpeler et les félicite.

Au lycée, tout le mode se réjouit de retrouver Charlotte. Elle doit ensuite aller chez le juge.

Yann avoue à Hugo qu’il a trompé Johanna avec Lucie. Hugo lui dit que ça arrive à beaucoup de gens, Yann ne comprend pas ce qui lui a pris et veut en parler à Johanna. Hugo lui dit de ne surtout rien dire, il va tout gâcher. Et il doit mettre les choses au clair avec la psy.

Janet laisse Sohan sortir. Elle lui demande comment il se sent moralement, il dit qu’il va plutôt bien mais Janet lui conseille un psychologue. Marie-Sophie vient le chercher. Elle lui conseille de se ménager mais Sohan insiste pour venir chez le juge avec elles.

Lucie appelle Yann, elle lui propose un concert de jazz ce soir. Il décline, il pense que ce n’est pas une bonne idée. Plus tard, alors que Ludo est en consultation, Lucie ne fait que penser à Yann… Ludo avoue qu’il se sent heureux, il pense être amoureux. Il essaie de mieux se maitriser, notamment sa jalousie.

Charlotte, ses parents et Florent sont face à juge Laplace. Il rappelle à Charlotte et son père la gravité de leurs actes. Charlotte assure qu’elle a retenu la leçon. Il la condamne à 130 heures de travaux intérêt général à effectuer dans un centre de victimes des accident de la route, et 1000 euros d’amende.

Au golf, Claudine est avec le chef d’entreprise qu’elle a appelé la veille. Elle tente de le convaincre de rejoindre le cabinet GBL. Elle lui propose 10% de moins que son cabinet actuel… Quand ils se quittent, il appelle quelqu’un et dit que sa partie de golf avec Maître Becker s’est passée « exactement comme prévu ».

Les Guérin rentrent chez eux. Charlotte se plaint de sa peine, ses parents lui rappellent qu’elle s’en sort bien par rapport à ce qu’elle a fait. Charlotte s’emporte et s’isole dans sa chambre. Plus tard, Marie-Sophie cuisine et insiste pour que Sohan se repose. Elle lui demande d’organiser leurs prochaines vacances, tous les 3. Sohan est heureux.

Johanna bosse encore, Florent lui dit de faire attention vis à vis de Yann. Elle dit que lui aussi travaille beaucoup et parfois rentre plus tard qu’elle…

Elise et Thaïs sont en planque. Elles procèdent à l’arrestation de Stéphane Tulli ! Il assure qu’il n’était pas au courant de la mort de Fred. Mais Hugo trouve des traces de sang sur son pick-up.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.