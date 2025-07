Un Si Grand Soleil Spoiler : la police retrouve le tueur, Charlotte condamnée à... (épisode du 25 juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1713 du 25 juillet 2025 – La police va finalement retrouvé le véritable tueur de Fred Rami dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Elise et Thaïs vont découvrir que c'est l'un de ses anciens complices qui l'a tué !











L’enquête mène jusqu’à Stéphane Tulli, condamné il y a quatre ans pour trafic de stupéfiants et qui, à l’époque, agissait en complice de Fred Rami. Des traces de sang ont par ailleurs été retrouvées sur son véhicule…

Pendant ce temps là, alors que Charlotte a repris le lycée et retrouvé ses amis avec bonheur, il est l’heure de faire face au verdict du juge Laplace. Comme Charlotte n’a tué personne et qu’elle n’a pas de casier, elle est condamnée à des heures de travaux d’intérêt général et à une amende de 1.000 euros.

La famille Guérin est soulagée et Marie-Sophie fait un pas vers Sohan : elle est d’accord pour les vacances d’été en famille !



