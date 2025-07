Un Si Grand Soleil du 9 juillet : Akim en danger en prison, un couple se forme (résumé épisode 1698 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1698 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 9 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker fait du vélo, il reçoit un appel de Janet qui se demande où il est. Il avait besoin de se vider la tête avant d’enterrer l’un de ses hommes aujourd’hui. A la ferme, Elise est triste. Elodie la soutient et lui demande si ça s’est bien passé son premier réveil à la campagne. Mais Elise lui dit qu’elle a compris qu’elle était mieux avec les gens qu’elle aime.

Ludo, torse nu, cherche les ampoules. Flore lui demande si c’est vrai qu’il a des sentiments pour elle. Il avoue mais il pense que ce n’est pas réciproque. Flore l’embrasse ! En fait, Flore rêvait. Ludo est habillé et Tiago lui demande de le déposer. Ludo lui dit qu’il va l’emmener, Tiago trouve Flore bizarre…



Alex et Manu sont au cimetière, Manu culpabilise. Alex lui dit qu’il n’est pas le centre du monde, il n’y est pour rien. Elise et Thaïs sont là aussi, Becker fait un discours. Thierry n’avait aucune famille.

Margot dit à Cécile qu’il a vu Bilal hier soir, Akim ne va pas bien du tout. Elle veut aller le voir et demande à Cécile de faire quelque chose. Elle lui dit qu’elle ne peut pas faire ça. Margot insiste, elle a besoin de savoir.

En prison, Liam comprend qu’Akim a tué Thierry Valois. Il lui dit qu’il est un héros, il a tué le raciste qui l’a envoyé en prison. Liam lui dit que sa vie va changer, il a des potes ici qui vont le protéger !

Thaïs dit à Becker qu’elle a pris sa décision, elle va quitter la police car elle n’est pas à la hauteur. Becker lui assure qu’elle est parfaitement à la hauteur, elle va se reposer, prendre de la distance et voir le psy. Et il lui rappelle qu’elle a deux mois de préavis, ils en reparleront ensuite.

Ludo est chez la psy, il se sent bien depuis sa rupture avec Axelle. Pendant ce temps là, Flore dit à Ulysse qu’elle n’arrête pas de penser à ce qu’il lui a dit… Pour Ulysse, ils ne se regardent pas comme des potes.

Bilal vient voir Akim en prison. Bilal veut savoir comment il va, il lui dit qu’il a un mort sur la conscience et il ne veut pas se défendre. Bilal insiste : il doit se défendre. Akim refuse et lui demande de ne pas revenir. Pendant ce temps là en prison, un homme prépare quelque chose… Il le cache dans son matelas quand le gardien vient le chercher.

A la ferme, Flore doit rejoindre Tiago au ciné. Elle lui propose de venir, mais Ludo a lancé son plat et Bilal doit arriver. Elle lui propose de boire un verre après. Ludo pense que toute la coloc va venir. Il comprend qu’il a gaffé mais Flore lui dit que tout le monde c’est bien. Finalement, elle annule. Bilal rentre dévasté, il s’effondre dans les bras de Flore. Il leur raconte son parloir avec Akim.

En prison, un mec amène le linge à Akim et Liam. Liam lui conseille de faire gaffe, le mec est dangereux.

Et dans l’épisode 1699 : En prison, Liam et Akim subissent des menaces d’un autre détenu… Ce dernier sort une arme en plein atelier mécanique ! Une fusillade a eu lieu en plein Montpellier, un homme de 17 ans est mort : deux personnes ont été vues en fuite en scooter. Une arme de guerre a été utilisée, c’est un règlement de comptes. Ce sont des armes dernier modèle, il y a déjà eu cinq morts ces dernières semaines. Et Ludo et Flore s’embrassent pour la première fois et font l’amour.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.