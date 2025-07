Un Si Grand Soleil Spoiler : le meurtrier de Guillaume démasqué, Gaëlle quitte Ludo (épisode du 3 juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1691 du 3 juillet 2025 – La police va faire une découverte choc dans l’enquête sur la mort de Guillaume dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que la voiture a été sabotée, ils découvrent qu’à l’époque, l’ex-femme de Guillaume avait fait appel à un détective pour enquêter sur Guillaume et Alix !











Publicité





Le détective affirme qu’elle espérait encore le récupérer, elle était toujours amoureuse de Guillaume. La mère de Lucas est arrêtée et doit s’expliquer face à Alex et Manu. Elle assure qu’elle voulait qu’ils se séparent mais elle n’a jamais saboté la voiture. A l’époque, elle a contacté le mari d’Alix, Bertrand Dardel, et elle lui a tout balancé dans l’espoir que ça les sépare !

La police comprend que c’est donc bien Bertrand qui a saboté la voiture. Manu et Alex l’arrêtent juste à temps alors que Lucas allait faire justice lui-même.

Pendant ce temps là, après une dispute avec Ludo, Gaëlle a couché avec Charles. Elle l’avoue à Ludo et lui annonce que c’est terminée, elle est convaincue qu’il a des sentiments pour Flore…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un accident, Eliott devant le juge, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici