C dans l’air du 1er juillet 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 1er juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Canicule : l’angoisse s’installe

Après plusieurs jours de forte chaleur, la France fait face à une canicule intense. Météo France a placé 16 départements, dont l’Île-de-France, en vigilance rouge et la quasi-totalité du pays en vigilance orange. Des pics allant jusqu’à 41 °C sont attendus, avec deux nuits tropicales avant un rafraîchissement par l’ouest. Le bassin parisien connaîtra un pic « très fort » et éprouvant.



Face à la situation, le gouvernement appelle à la vigilance : restrictions de circulation à Paris, renforcement des mesures en entreprise, mobilisation des services d’urgence. Le réacteur de la centrale de Golfech a été arrêté et près de 1 900 écoles sont fermées, ce qui suscite des critiques. La ministre de la Santé prône des décisions au cas par cas, mais de nombreux maires dénoncent un manque de directives claires et la baisse du budget du fonds vert, passé de 2 milliards en 2023 à 1,15 milliard cette année.

Marine Le Pen fustige l’impréparation du gouvernement et propose un « grand plan pour la climatisation », soutenue par Éric Ciotti. Une idée raillée par Marine Tondelier (EELV), tandis que la ministre de la Transition écologique rappelle que le RN a voté contre un projet de loi sur les réseaux de froid. Depuis début 2024, de nombreuses décisions politiques affaiblissent l’ambition écologique de la France.

