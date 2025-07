Un Si Grand Soleil Spoiler : terrible drame, la mort d’un personnage phare ! (épisodes du 4 juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisodes 1693 et 1694 du 4 juillet 2025 – C’est un terrible drame qui vous attend dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Margot a choisi de quitter Akim par téléphone, ce dernier va totalement perdre pied.











Publicité





Akim fait la route vers Montpellier dans la nuit, il est furieux et veut des explications… Glaciale, Margot accepte de lui parler en bas du cabinet GPL. Akim perd rapidement son sang froid face au peu d’explications de Margot. Claudine doit intervenir pour qu’Akim laisse Margot tranquille…

Mais le soir, Akim attend Margot devant le cabinet ! Il est totalement incontrolable et fait tomber le sac de Margot ! La police est appelée. Thierry et Thaïs, en patrouille pas très loin, se rendent sur les lieux. Thierry reconnait Akim et lui demande de s’arrêter. Mais Akim est hors de contrôle ! Thierry sort son arme… Et ça dégénère !

Akim finit par tirer une balle dans l’abdomen de Thierry, il est mort !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un accident, Eliott devant le juge, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici