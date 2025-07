Télématin : Flavie Flament et Julien Arnaud déjà écartés après seulement une saison

Publicité





La matinale de France 2 connaît déjà un nouveau bouleversement. Après seulement une saison à la tête de Télématin, Flavie Flament et Julien Arnaud auraient été remerciés, révèle Le Parisien. Une décision surprise qui illustre les difficultés rencontrées par le duo pour s’imposer auprès des téléspectateurs.











Julien Arnaud, qui avait quitté l’an dernier son poste de joker du journal de 20 heures sur TF1 pour rejoindre la matinale de France 2, n’a pas réussi à retrouver le même impact dans ce nouveau rôle. Malgré son expérience journalistique, le duo avec Flavie Flament n’a pas su redresser l’audience de l’émission et a fait face à la montée en puissance de la matinale de TF1 « Bonjour ».

Selon nos confrères, c’est le duo du week-end, Maya Lauqué et Damien Thévenot, qui devrait reprendre les commandes de l’émission dès la rentrée prochaine. Très appréciés pour leur complicité et leur ton convivial, ils auraient convaincu la direction de France 2 de leur confier la matinale en semaine.

Cette nouvelle page s’ouvre alors que Télématin cherche à retrouver son public face à une concurrence toujours plus rude dans les matinales télévisées. Du côté de France Télévision, on peut dire que la rentrée sera synonyme de changements : Laurence Boccolini a été écartée des « Enfants de la télé » et sera remplacée par Faustine Bollaert, tandis que Samuel Etienne se voit supprimer « Questions pour un champion » en semaine.



