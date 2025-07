Wimbledon : Kecmanovic / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Kecmanovic / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon continue ce samedi 5 juillet 2025. Le numéro 6 mondial Novak Djokovic affronte son compatriote Miomir Kecmanovic au 3ème tour.





A suivre ce soir à partir de 19h sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







Novak Djokovic (6ᵉ mondial), déjà sacré sept fois à Wimbledon, affronte aujourd’hui son compatriote serbe Miomir Kecmanovic (49ᵉ). Après des victoires convaincantes en deux tours (face à Müller et Evans), Djokovic se sent en pleine forme sur gazon et vise un 25ᵉ titre du Grand Chelem pour égaler Margaret Court (24). Face à lui, Kecmanovic a montré d’impressionnantes qualités durant ses deux premiers matches (qualifiants en 4 ou 5 sets) et reste dangereux physiquement. Djokovic mène 3‑0 dans leurs confrontations précédentes, dont deux victoires sur gazon.



Kecmanovic / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 19h sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Kecmanovic / Djokovic, troisième tour du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.