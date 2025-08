Ici Tout Commence spoiler : Jim disparait ! (vidéo épisode du 8 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Jim et Jasmine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Jim a un comportement étrange, il va disparaitre sans donner signe de vie à Jasmine !











Jasmine est préoccupée : depuis quelque temps, Jim adopte un comportement des plus étranges. Il paraît constamment ailleurs, sur la défensive, et a très mal réagi aux remarques des cheffes Guinot et Listrac — notamment lorsqu’elles ont complimenté Jasmine en sa présence.

Piqué au vif, Jim s’est braqué immédiatement et n’a plus donné signe de vie depuis… Jasmine s’inquiète et en parle à Tom et Milan. Milan lui conseille de lui parler.

