L’amour est dans le pré : lancement de la saison 20 le 25 août

L’amour est dans le pré saison 20 – Vingt ans d’amour, de lettres manuscrites, de rires, de larmes… et toujours autant d’émotion. Le rendez-vous champêtre préféré des Français est de retour sur M6 dès le lundi 25 août, pour une 20e saison anniversaire qui promet une nouvelle salve de rencontres aussi touchantes qu’imprévisibles.











Depuis deux décennies, « L’amour est dans le pré » donne la parole à celles et ceux que l’on entend rarement : les agriculteurs et agricultrices de nos campagnes. En ouvrant leurs cœurs devant les caméras, ils ont conquis le public, devenu fidèle au fil des années à ce rendez-vous à la fois authentique, drôle et bouleversant.

Pour cette saison 20, quinze nouveaux célibataires, dont douze hommes et trois femmes, se lancent à leur tour dans cette aventure humaine hors du commun. Venus des quatre coins de la France, ils se retrouveront à Paris, la ville de l’amour par excellence, pour l’emblématique étape du speed dating, séquence culte du programme où regards, silences et frissons s’entremêlent.

Karine Le Marchand, toujours aux commandes, sera bien sûr de la partie. Confidente, conseillère et parfois redresseuse de torts, l’animatrice veille au bon déroulé des rencontres avec son humour et sa bienveillance habituels. Elle aussi espère vibrer, s’émouvoir, et voir naître des histoires d’amour sincères.



Vingt ans plus tard, la magie opère toujours. Entre déclarations timides, coups de foudre inattendus et retournements de situation dignes des plus belles comédies romantiques rurales, cette nouvelle saison s’annonce fidèle à l’esprit de l’émission : tendre, drôle, sincère… et résolument romantique.

Rendez-vous le 25 août à 21h10 sur M6 pour le début de cette aventure pleine d’émotions !