Ici Tout Commence spoiler : Jim s'enfonce dans ses mensonges... (vidéo épisode du 21 août)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Jim et Jasmine, rien ne va plus dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Jim a enchainé les mensonges au sujet de Julia, qu’il connait bien puisqu’il s’agit de sa femme et qu’il a couché avec elle il y a quelques mois. Et dans quelques jours, Jim va continuer de mentir…











Publicité





Jim ne semble pas du tout clair avec Julia. Chez Marc, ils sont plus complices que jamais quand Jasmine fait irruption… Dès que Jim aperçoit Jasmine dans la cour, il demande à Julia de sortir et de se cacher ! Jim est entrain de clairement s’enfoncer dans ses mensonges…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : les nouveaux, Teyssier sous pression, les résumés jusqu’au 5 septembre 2025

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1246 du 21 août 2025, Jim ment encore à Jasmine

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.