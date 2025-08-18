Un Si Grand Soleil Spoiler : Pablo comprend tout ! (épisode du 20 août)



Un si grand soleil spoiler épisode 1731 du 20 août 2025 – Pablo va finalement tout comprendre au sujet des agressions homophobes dans quelques jours dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Niels lui a expliqué le déroulé et assuré qu’ils ne seraient en charge que du piège sur une appli de rencontres, Pablo refuse catégoriquement.











Il n’est pas au courant de la partie agression homophobe mais refuse de participer à du racket, il assure à Niels, qui insiste, ne pas vouloir replonger.

Pendant ce temps là, la police retrouve une nouvelle victime. Cette fois, la violence a encore grimpé d’un cran, l’homme est hospitalisé entre la vie et la mort. Becker demande alors à Hugo d’utiliser ses compétences de profiler pour tenter de dresser le profil psychologique des agresseurs…

Chez lui le soir, Hugo travaille. Sabine rentre et l’interroge… Il lui parle des agressions, du mode opératoire, et de la dernière victime qui est dans le coma. Pablo entend tout, il est sous le choc et regarde le portrait robot sur l’ordinateur d’Hugo… Il reconnait l’homme qui a remis de l’argent à Niels !



Pablo va-t-il tout dire à son père ?

