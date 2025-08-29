Les 12 coups de midi du 29 août : Stéphane déjà éliminé, qui est sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 29 août 2025, élimination de Stéphane – C’est la valse des Maîtres de Midi depuis l’élimination d’Emilien dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Ça commence à faire long sans candidat emblématique ! Aujourd’hui, Stéphane s’est fait éliminer et est reparti avec 500 euros de gains en une seule victoire.











Les 12 coups de midi du 29 août, Christian Clavier sur l’étoile mystérieuse ?

C’est Cathy qui est devenue Maître de Midi ce vendredi midi. Elle a brillé avec un Coup de Maître à 10.000 euros et a donc pu tenter sa chance face à la nouvelle étoile mystérieuse. Elle a proposé le nom de Christian Clavier, mais c’est raté !

On a toujours que la photo de fond en seul indice, il s’agit de la Croisette à Cannes. Avec cet unique indice, on peut évidemment penser au monde du cinéma et à une célébrité qui aurait brillé au Festival de Cannes. A moins que ce ne soit un chanteur / une chante ayant brillé aux NRJ Music Awards : et s’il s’agissait de M.Pokora ? A suivre !

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+