Tout le monde veut prendre sa place : Vanessa continue et impressionne (29 août)

Vanessa, la tombeuse de Marie-José, poursuit son beau début de parcours dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Elle a signé une 3ème victoire ce vendredi midi sur France 2 et elle a passé le cap des 5.000 euros de gains.











Vanessa totalise 5.100 euros de gains en 3 victoires et elle sera de retour samedi midi pour tenter de garder sa place dans le fameux fauteuil rouge.

Tout le monde veut prendre sa place du 29 août, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 29 août 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv