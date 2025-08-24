Les Enfants de la Télé du 24 août : les invités de Laurence Boccolini ce soir

Les Enfants de la Télé du 24 août 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 18h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

📺 Ce soir, et durant tout l’été, Laurence Boccolini vous propose une compilation des meilleurs moments des Enfants de la télé ! Replongez dans les séquences les plus drôles, surprenantes et cultes de l’émission. Fous rires et bonne humeur garantis !

Notez qu’il s’agit du dernier best-of de l’été ! Les deux dimanches suivants, l’émission laissera sa place au sport (Coupe du Monde de rugby féminine). C’est le dimanche 14 septembre (ou le 21) que devrait être diffusé le premier numéro inédit avec Faustine Bollaert à l’animation.


Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 24 août 2025 à 18h40 sur France 2.

