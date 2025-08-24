Plus Belle La Vie spoilers : Jules inquiet, Ophélie souffre, les résumés jusqu’au 12 septembre 2025

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 12 septembre 2025 – Que va-t-il se passer en septembre dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, alors c'est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2025.


ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.

Plus Belle La Vie spoilers : Jules inquiet, Ophélie souffre, les résumés jusqu'au 12 septembre 2025
Dans deux semaines, on peut vous dire que Jules va être infiltré au lycée Sainte-Côme et il découvre des agissements qui suscitent son inquiétude… Pendant ce temps là, après la mort d’Hector, Ophélie est mal et peine à remonter la pente.

Gabriel a le droit à un conseil de famille avec la mère d’Axel tandis que Thomas est accusé à tort. Et Idriss s’investit dans une enquête…


Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 8 au 12 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 (épisode 415) : Les agissements de certains élèves de Saint-Côme inquiètent Jules. Dans un moment difficile, les souffrances d’Ophélie refont surface. Thomas, quant à lui, prodigue des conseils sentimentaux à Djawad, qui se sent rejeté.

Mardi 9 septembre 2025 (épisode 416) : Malgré les mises en gardes de Boher, un nouvel élément dans l’enquête attise la curiosité de Léa. A la résidence, Ophélie fait face à une perte de sens, malgré le soutien de son amie, Aya. De son côté, Riva est pris en étau dans un « conseil de famille ».

Mercredi 10 septembre 2025 (épisode 417) : Un duo inattendu est bien décidé à percer les mystères qui entourent l’enquête en cours. Dans la tourmente, Ophélie reçoit une visite qui vient rebattre les cartes. Un imprévu oblige Zoé à changer ses plans pour sa première année universitaire.

Jeudi 11 septembre 2025 (épisode 418) : Léa a une révélation qui pourrait bien tout changer. Alors qu’il se fait accuser à tort, Thomas décide de prendre les choses en main. Après son premier date et malgré la prévenance de son amie, Apolline a du mal à se confier.

Vendredi 12 septembre 2025 (épisode 419) : Au commissariat, Idriss est déterminé à faire avancer l’enquête. Ophélie, quant à elle, retrouve le sourire grâce à de nouvelles rencontres. Face à une situation délicate, Thomas est forcé de se remettre en question.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :

