Les Traitres saison 5 : lancement le 2 septembre sur M6 (infos, candidats)

Bonne nouvelle si vous êtes fan de l’émission « Les Traîtres » . M6 a annoncé cet après-midi le lancement de la saison 5 inédite à partir du mardi 2 septembre 2025 à 21h10.





En quatre saisons, les Traîtres n’ont jamais perdu une seule partie. Mais cette année, tout pourrait basculer… La saison 5 du jeu phénomène promet son lot de rebondissements, de règles inédites et de coups de théâtre orchestrés par un Éric Antoine plus machiavélique que jamais.







Des nouveautés glaçantes

Pour la première fois, trois mystérieux joueurs masqués feront leur apparition. Leur identité et leur rôle restent secrets… mais pourraient bien bouleverser toutes les stratégies établies. Dès l’arrivée au Domaine de Bournel, les 16 personnalités seront plongées dans une atmosphère électrique, accueillies par ces énigmatiques figures.

La traditionnelle désignation des Traîtres prendra cette saison une tournure totalement inattendue. Les participants, fébriles derrière leur masque, devront encaisser une mise en scène inédite qui pourrait changer le cours de la partie dès les premières minutes.



Des épreuves plus impitoyables

Aux épreuves de bluff et de manipulation s’ajouteront cette année des défis physiques et psychologiques redoutables, testant la résistance et la ruse des joueurs jusqu’à l’extrême.

Un casting explosif

Mentaliste, humoristes, chanteurs, comédiens, streameur, ancienne ministre ou encore ex-sélectionneur de l’équipe de France : cette saison rassemble 16 personnalités prêtes à tout pour décrocher les lingots au profit de leur association… et, pourquoi pas, mettre fin au règne des Traîtres.

Au casting : Anaïs Lunet, Anne-Elisabeth Blateau, Camille Cerf, Christine Bravo, Doigby, Fabien Olicard, Fabienne Carat, Héléna Noguerra, Lou, Marcus, Marlène Schiappa, Olivier Bal, Raymond Domenech, Tania Dutel, Théo Fernandez et Yanns.

📺 Rendez-vous le mardi 2 septembre à 21h10 sur M6 pour une saison qui s’annonce plus imprévisible et haletante que jamais.