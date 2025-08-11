Un Si Grand Soleil Spoiler : Ulysse hospitalisé d’urgence ! (épisode du 13 août)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1726 du 13 août 2025 – Ulysse va être victime d’une terrible agression homophobe dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, il appelle Alix alors qu’il est incapable de se relever, le visage en sang…











Publicité





Quand Alix arrive, Ulysse refuse qu’elle appelle les secours de peur que Bilal découvre la vérité. Mais il perd connaissance ! A l’hôpital, Janet explique à Alix et Bilal qu’il a failli mourir ! Il a plusieurs côtés cassées et l’une d’elles a perforé un poumon.

Bilal s’interroge : que faisait Ulysse dans cette rue alors qu’il lui avait dit devoir travailler, et pourquoi a-t-il préféré appelé Alix plutôt que lui ?

Pour ne pas révéler sa tromperie à Bilal, Ulysse ment à tout le monde, y compris à la police. Il ne révèle pas le caractère homophobe de son agression…



Publicité





Et Ulysse n’arrive même plus à regarder Bilal dans les yeux, il insiste pour qu’il quitte sa chambre d’hôpital…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la guerre reprend, une rupture, les résumés jusqu’au 29 août 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici