Un Si Grand Soleil Spoiler : Ulysse hospitalisé d’urgence ! (épisode du 13 août)

Par

Un si grand soleil spoiler épisode 1726 du 13 août 2025 – Ulysse va être victime d’une terrible agression homophobe dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, il appelle Alix alors qu’il est incapable de se relever, le visage en sang…


Capture FTV


Quand Alix arrive, Ulysse refuse qu’elle appelle les secours de peur que Bilal découvre la vérité. Mais il perd connaissance ! A l’hôpital, Janet explique à Alix et Bilal qu’il a failli mourir ! Il a plusieurs côtés cassées et l’une d’elles a perforé un poumon.

Bilal s’interroge : que faisait Ulysse dans cette rue alors qu’il lui avait dit devoir travailler, et pourquoi a-t-il préféré appelé Alix plutôt que lui ?

Pour ne pas révéler sa tromperie à Bilal, Ulysse ment à tout le monde, y compris à la police. Il ne révèle pas le caractère homophobe de son agression…


Et Ulysse n’arrive même plus à regarder Bilal dans les yeux, il insiste pour qu’il quitte sa chambre d’hôpital…

