Ligue 1 : Lille / Monaco en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue 1 24 août 2025 – Lille / Monaco en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Lille. Suite et fin de la 2ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec l’affrontement entre le LOSC et l’AS Monaco.





Un match à suivre ce samedi soir à 20h45







Ce match de clôture de la 2ᵉ journée de Ligue 1 oppose deux concurrents sérieux aux premières places. Lille, entraîné par Bruno Genesio, a débuté sa saison avec un nul spectaculaire (3-3) à Brest, malgré une ouverture du score signée Olivier Giroud. Sur le plan offensif, les Dogues peuvent compter sur un Giroud toujours performant, mais l’efficacité défensive reste un chantier urgent.

De son côté, l’AS Monaco, coachée par Adi Hütter, vient de s’imposer 3-1 contre Le Havre, emmenée par un milieu de terrain solide (Zakaria, Camara, Golovin) et la révélation Akliouche. Les recrues prestigieuses comme Paul Pogba ou Ansu Fati n’ont pas encore fait leurs débuts officiels, soulignant la profondeur du banc monégasque. Ce déplacement représente aussi une opportunité d’enchaîner un deuxième succès d’entrée, une première dans l’histoire récente du club.



Lille / Monaco – Composition des équipes

🔵 Lille (composition probable) : Özer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André (c), Mukau – Haraldsson, Fernandez-Pardo, Félix Correia – Giroud

🔵 Monaco (composition probable) : Hradecky – Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique – Camara, Zakaria (c) – Akliouche, Golovin, Minamino – Biereth

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lille / Monaco ?

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

