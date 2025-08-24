Enquête Exclusive du 24 août : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 24 août 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s'agit d'un inédit et il a pour thème « De la Bretagne à la Côte d'Azur : les nouvelles guerres du littoral ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 24 août 2025 : votre émission en résumé

Avec ses côtes spectaculaires et ses eaux turquoise, le littoral français attire chaque été des millions de visiteurs. Mais derrière cette image idyllique, les infractions se multiplient. Protégé par la loi Littoral depuis 1986, le rivage subit pourtant une urbanisation illégale croissante, souvent tolérée par les autorités locales.

Dans la Manche, la « cabanisation » explose : mobil-homes et maisons de vacances s’installent illégalement à quelques mètres de la mer. Certains agents immobiliers vendent même ces biens illicites à prix d’or, au détriment des agriculteurs.



En Bretagne, une paillote illégale en zone protégée prospère malgré les alertes écologiques. Ailleurs, des propriétaires privatisent illégalement les sentiers côtiers, bloquant l’accès au public.

Sur la Côte d’Azur, des constructions de luxe enfreignent les règles en toute impunité, parfois en zones protégées, mettant en danger les riverains. En mer, les yachts endommagent les fonds marins, malgré les efforts des gendarmes maritimes.

Entre complicités locales, inaction des autorités et mobilisations citoyennes, le littoral français est devenu un terrain de tensions croissantes.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.