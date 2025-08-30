Ligue 1 : Toulouse / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 30 août 2025 – Toulouse / PSG en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Toulouse. Suite de la 3ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec l’affrontement entre Toulouse et le Paris Saint-Germain.





Un match à suivre ce samedi soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+ et PRIME VIDÉO.







Publicité





Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace au Stadium de Toulouse pour affronter un adversaire en pleine forme. Match décisif dans la course au haut du classement : Toulouse, invaincu avec deux victoires, vise à prolonger sa belle Série, tandis que le PSG, également avec un sans-faute, cherche à affirmer sa supériorité malgré un début de saison encore perfectible offensivement.

Toulouse / PSG – Composition des équipes

🔵 Toulouse (composition probable) : Gboho – Magri – Edjouma / Methalie – Sauer – Casseres – Donnum / McKenzie – Cresswell – Sidibé / Restes



Publicité





🔵 PSG (composition probable) : Kvaratskhelia – Dembélé – Lee / Doué – Vitinha – Neves / Hernandez – Pacho – Zabarnyi – Zaïre-Emery / Chevalier

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Toulouse / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la chaîne dédiée Ligue 1+. OFFRE DE LANCEMENT LIGUE 1+ SUR PRIME VIDÉO : 12,99 €/mois pendant 12 mois (au lieu de 14,99 €/mois), soit une économie de 24 € sur l’année.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Toulouse / PSG, 3ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi soir.