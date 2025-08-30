Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Laurent Maistret ? (résumé émission 9 du 30 août 2025)



Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 30 août 2025 – Olivier Minne présentait ce soir le dernier numéro de la saison 2025 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras recevait Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Simon Gauzy, Laurent Maistret, Sissy Mua, Laurent Romejko.











A l’issue des épreuves et des aventures, l’équipe n’avait que 2 indices. Laurent s’est sacrifié et ils ont donc ouvert 3 indices : VERTE, GRASSE, GRIMPANTE. Ils ont rapidement trouvé le mot code : PLANTE.

Ils ont récolté les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 12.852 euros au profit de l’association Heart and Cœur. Fondée en 2000, l’association apporte son soutien aux enfants atteints de cardiopathies congénitales ainsi qu’à leurs familles durant la période éprouvante des interventions chirurgicales. Ces opérations, souvent longues et complexes, engendrent des coûts importants que toutes les familles ne peuvent assumer. Dans ces instants de grande fragilité, Heart and Cœur se mobilise pour offrir un accompagnement essentiel et améliorer les conditions de vie des enfants et de leurs proches tout au long de l’hospitalisation.

Fort Boyard du 30 août, le replay

Si vous avez manqué ce 9ème numéro de Fort Boyard ce samedi 30 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.



