N’oubliez pas les paroles du 15 août : Morgane continue

N’oubliez pas les paroles du vendredi 15 août 2025, 18 victoires pour Morgane

Dans le détail ce vendredi soir, Morgane a gagné 1.000 euros sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Elle totalise 55.000 euros de gains en 18 victoires. Arrivera-t-elle à franchir la barre des 20 victoires samedi soir ?

N’oubliez pas les paroles du 15 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.