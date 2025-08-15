Un Si Grand Soleil du 18 août : Ulysse avoue tout à Bilal (résumé épisode 1729 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 18 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1729 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 18 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





A la ferme, Bilal retrouve Ulysse dans le poulailler. Il dit avoir fait un cauchemar, il s’est levé à 4h du mat. Bilal remarque que ça ne va pas si bien que ça, c’est surement lié à son agression. Ulysse dit que ça n’a aucun rapport, Bilal pense qu’il a besoin de parler à un psy. Ulysse assure qu’il se gère très bien tout seul.

Elise est avec Manu, qui n’ont aucun retour de leurs indics suite au portrait robot. Manu pense qu’ils vont finir par faire une erreur mais Elise refuse d’attendre une nouvelle victime. Elle est furieuse.



Publicité





Marceau a fait tomber son téléphone sous le canapé, Catherine intervient pour qu’il ne fasse aucun effort. Il assure ne pas être à l’article de la mort, il peut encore se débrouiller seul. Catherine pense qu’il ne devrait pas prendre ses problèmes au coeur à la légère. Et elle trouve limite d’attendre 2 semaines pour l’opérer. Marceau sait que ça lui rappelle de mauvais souvenirs mais il n’est pas comme son ex mari.

Berter présente les derniers bilans comptable à Muriel. Il s’inquiète qu’Elisabeth demande un rapport de valorisation. Muriel assure que c’est pour un audit, Bertier pense plus à une restructuration mais elle lui assure que non. Elle va à la réunion, sans lui. Muriel annonce à Elisabeth que le groupe représente 22 millions. Elles n’ont plus qu’à attendre la proposition.

Marc retrouve Marie-Sophie, qui trouve son article sur les agressions homophobes super. Elle lui demande une modif avant de publier en ligne.

Mr Youn parle de ses projets pour le groupe à Elisabeth et Muriel. Ils s’annoncent à garder les postes clés pendant au moins 2 ans. Elisabeth semble septique et lui demande sa proposition : il annonce 30 millions d’euros ! Elisabeth est sous le choc.

Au lycée, Pablo parle argent de poche avec Achille. Il râle de n’avoir que 20 euros. Quand Noura arrive, ils mentent sur leur sujet de conversation.

Chez L Cosmétiques, BIlal trouve Laurent soucieux. Il lui dit qu’il croit qu’il se passe un truc… Muriel parle à Boris de l’offre de rachat. Il s’inquiète de l’avenir du groupe. Bertier les interrompt pour demander s’il y a un problème… Muriel lui assure que non, il ne doit pas s’inquiéter.

Bertier parle à Bilal et Enric. Pendant ce temps là, Catherine et Laurine sont convoqués pour un conseil d’administration exceptionnel pour le rachat du groupe. Elles découvrent le montant impressionnant de l’offre.

Bilal lit l’article de Midi Libre sur les agressions… Boris l’interrompt pour parler de la nouvelle crème. Plus tard, Bilal appelle Elise. Il lui parle de l’article et fait le lien avec Ulysse. Elle ne sait pas quoi lui dire… Bilal reproche à Elise de ne rien lui avoir dit alors qu’elle savait qu’Ulysse le trompait. Elle dit qu’elle comptait lui dire une fois l’enquête terminée. Bilal s’emporte.

Catherine parle à Marceau de l’offre de rachat du groupe. Elle se réjouit, Marceau est impressionné. Elle veut utiliser l’argent pour monter sa boite. Ils espèrent que le rachat sera voté jeudi. Plus tard, Marceau reçoit un appel du cardiologue. Il avance son opération à mercredi car c’est plus prudent. Catherine veut venir avec lui, il ne veut pas. Elle insiste pour qu’il se repose chez elle après. Il accepte.

Alix croise Bilal en quittant la galerie, il ne lui dit pas un mot et fonce confronter Ulysse. Il lui parle de l’article de Midi Libre et lui reproche de l’avoir trompé. Ulysse dit qu’il ne savait pas comment lui en parler, Bilal est furieux. Il angoissait pour son frère pendant qu’il se tapait des mecs dans son dos ! Il s’en va, Ulysse veut parler calmement mais Bilal s’en va.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la guerre reprend, une rupture, les résumés jusqu’au 29 août 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.