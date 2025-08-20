N’oubliez pas les paroles du 20 août : Morgane passe un gros cap !



N’oubliez pas les paroles du 20 août 2025, 26 victoires pour Morgane – C’est fait ! Morgane a franchi le cap des 100.000 euros de gains ce soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro totalise 103.000 euros de gains en 26 victoires.











Dans le détail ce mercredi soir, Morgane a remporté 1.000 euros sur la première émission et ensuite la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Elle se rapproche doucement mais surement des masters !

N’oubliez pas les paroles du 20 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.