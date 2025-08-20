Les Cinquante du 20 août : qui a perdu le 2ème jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 3)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 3 du mercredi 20 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 3 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après le premier jeu, les violets ont fini dernier et sont donc en danger pour la prochaine cérémonie.











Benoit tente de rassurer son équipe, il est convaincu qu’ils seront sauvés par les équipes gagnantes. Le Lion rappelle qu’il reste 2 jeu avant la cérémonie d’élimination. Les 3 équipes perdantes verront leur destin entre les mains des vainqueurs.

Pour les équipes, les stratégies commencent. Et à cause du clash entre Morgan et Martika, c’est tendu entre rouges et marrons. Et Julia règle ses comptes avec Martika, qui a déjà plusieurs personnes à dos.

Place à la détente autour de la piscine. Et Le Lion annonce déjà le début du jeu numéro 2 ! Les joueurs se préparent pour retourner dans l’arène.



Le Lion expose les règles : ils vont chacun leur tour s’élancer sur le couloir glissant pour aller le plus loin possible. Il y a 6 zones, la première ne rapporte rien. Et la dernière zone sauve toute l’équipe !

C’est Benjamin pour les Jaunes qui s’élance le premier. Il impressionne tout le monde en allant super loin ! Il réussit directement à sauver son équipe !

Place à Ryad pour les Roses ! Il va directement au bout mais il a dépassé la ligne blanche du départ, il ne marque donc aucun point. On poursuit avec Laura chez les Bleus. Elle ne va pas bien loin et ne marque aucun point. On continue avec Ania chez les Oranges, elle mord et c’est raté. Martika chez les Rouges marque 5 points, Cindy chez les Noires marque 5 points, Neymar chez les Gris gagne 25 points, Robin chez les Blancs marque 15 points, Hanneia chez les Marrons mord.

Seconde manche. Shauna chez les Roses remporte 5 points et Marco chez les Bleus qualifie son équipe en allant au bout. Jonathan chez les Oranges sauve lui aussi son équipe ! Paul chez les Rouges qualifie son équipe. Zizou chez les Noires marque 25 points. Solène chez les Gris marque 20 points. Kelly chez les Blancs mord. Jimmy chez les Marrons qualifie son équipe !

3ème manche. C’est au tour de Louison chez les Roses…

SPOILER qui a perdu le 2ème jeu ?

On peut déjà vous dire que dans l’épisode de demain, Louison pense avoir qualifié son équipe mais le Lion annonce qu’il a mordu ! Et c’est finalement les Roses qui vont perdre le jeu. Ils se retrouvent, comme les Violets, en danger.

Les Cinquante, le replay du 20 août

Si vous avez manqué l’épisode 3 ce mercredi 20 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 21 août à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 4.