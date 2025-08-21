N’oubliez pas les paroles du 21 août : Morgane va-t-elle intégrer les masters ?



N’oubliez pas les paroles du jeudi 21 août 2025, 28 victoires pour Morgane

Dans le détail ce jeudi soir, Morgane a remporté 1.000 euros sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Elle est désormais à 85.000 euros d’intégrer les masters ! Va-t-elle y parvenir ? Réponse dans les prochains jours !

N’oubliez pas les paroles du 21 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.