N’oubliez pas les paroles du 21 août : Morgane va-t-elle intégrer les masters ?

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 21 août 2025, 28 victoires pour Morgane – Et de 28 victoires pour Morgane ce jeudi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro totalise 105.000 euros de gains en 28 victoires.


N'oubliez pas les paroles du 21 août : Morgane va-t-elle intégrer les masters ?
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du jeudi 21 août 2025, 28 victoires pour Morgane

Dans le détail ce jeudi soir, Morgane a remporté 1.000 euros sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Elle est désormais à 85.000 euros d’intégrer les masters ! Va-t-elle y parvenir ? Réponse dans les prochains jours !

N’oubliez pas les paroles du 21 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
Drag Race France All Stars : la demi-finale ce soir sur France 2 (21 août)
Drag Race France All Stars : la demi-finale ce soir sur France 2 (21 août)
Les 12 coups de midi du 21 août : Arthur Maître de Midi, on vous dit qui va apparaitre sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 21 août : Arthur Maître de Midi, on vous dit qui va apparaitre sur l'étoile mystérieuse
Audiences 20 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant « Les gardiens de la galaxie 2 »
Audiences 20 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant « Les gardiens de la galaxie 2 »
« Les Victoires de la Musique, 40 ans d’émotion en chansons » : votre documentaire ce soir sur France 2 (21 août)
« Les Victoires de la Musique, 40 ans d'émotion en chansons » : votre documentaire ce soir sur France 2 (21 août)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut