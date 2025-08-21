Les Cinquante du 21 août : quelle équipe sera la première éliminée ? (résumé, spoiler + replay épisode 4)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 4 du jeudi 21 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 4 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après chez les Roses, Louison doit s’élancer pour tenter de sauver son équipe…











Louison va au bout et pense avoir sauvé les Roses mais le Lion annonce qu’il a mordu ! Son équipe est très déçue. C’est à Mako de s’élancer chez les Noirs, elle ne marque aucun point. Chez les Gris, Toto fait 20 points. Chez les Blancs, Simon va au bout et qualifie son équipe. Ludivine s’élance pour les Roses, elle marque 15 points. Chez les Noirs, Rémy va au bout mais il a mordu. Chez les Gris, Eva mord aussi. Chez les Roses, Hugo mord aussi ! Avec l’écart de point, les Roses perdent le jeu et sont donc en danger pour la cérémonie.

Les roses ont peur de partir, Marine tente de réconforter Hugo. Et Ryad décide de partir en campagne dès maintenant.

Le Lion a organisé une première soirée sur le thème Jungle Dorée pour les joueurs. Et évidemment, ça parle déjà stratégies !



Tout le monde se couche avec la pression du troisième jeu, qui aura lieu le lendemain et déterminera la 3ème équipe en danger pour la cérémonie d’élimination.

SPOILER le premier jeu de la panthère

On peut déjà vous dire que dans l’épisode de demain, ce sera l’heure du premier jeu de la panthère dans l’arène. Un jeu qui permettra à l’équipe gagnante de faire grimper sa cagnotte. Et c’est l’équipe Blanche qui va gagner ! Il faudra patienter jusqu’à lundi pour découvrir le 3ème jeu et savoir quelle sera la 3ème équipe en danger avec les roses et les violets.

Les Cinquante, le replay du 21 août

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce jeudi 21 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 22 août à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 5.