N’oubliez pas les paroles du 22 août : Morgane passe encore un cap

Par /

N’oubliez pas les paroles du 22 août 2025, 30 victoires pour Morgane – Morgane a passé le cap des 30 victoires ce vendredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle totalise désormais 106.000 euros de gains !


Dans le détail ce vendredi soir, Morgane n’a rien gagné sur la première émission et elle a ensuite remporté 1.000 euros sur la seconde. Et pour sa 30ème victoire, la maestro a remporté un voyage en Islande.

N’oubliez pas les paroles du 22 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

