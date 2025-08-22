Les Cinquante du 22 août : le choix de Laura, qui perdra le 3ème jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 5)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 5 du vendredi 22 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 4 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Ryad continue sa campagne pour sauver son équipe.











Publicité





Beaucoup trouvent que Ryad en fait trop… Et Benoit se met lui aussi en campagne pour son équipe, les Violets.

C’est toujours aussi tendu entre Haneia et Robin. Ils ne s’entendent pas mais sont dans la même chambre…

La Panthère fait ses débuts dans le jeu ! Ils vont s’affronter pour remporter de l’argent pour leurs cagnottes. Le Lion leur laisse choisir dans chaque équipe quel joueur envoyer.



Publicité





Les représentants de chaque équipe se rendent dans l’entre de la Panthère. A la clé sur ce jeu : 3000 euros pour la cagnotte de l’équipe du vainqueur ! Il s’agit de danser en faisant la ronde sur une musique être se tenir parfaitement immobile quand la musique s’arrête.

Julia (équipe Marron) est la première éliminée, suivi de Kelyan (Orange), Julia (Violet), Jade (Noir), Hugo (Rose), Jérémy (Bleu), Tom (Rouge), Toto (Gris), et Carine (Jaune). C’est Laura qui remporte la victoire et fait gagner 3.000 euros à l’équipe Blanche ! La Panthère lui annonce qu’elle vole les 3.000 euros dans la cagnotte de l’équipe de son choix. Elle choisit les Oranges !

Dans le château, les cagnottes sont mises à jour. Les Blancs sont ravis, mais pour les Oranges, c’est la déception et le choc ! Tout le monde revient, Laura doit s’expliquer face aux Oranges.

SPOILER qui va perdre le 3ème jeu ?

Dans l’épisode de lundi, c’est l’heure du 3ème jeu. Une troisième équipe va se retrouver en danger face aux roses et aux violets lors de la cérémonie d’élimination. On vous dévoilera dimanche soir de qui il s’agit !

Les Cinquante, le replay du 22 août

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce vendredi 22 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 25 août à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 6.