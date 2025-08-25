N’oubliez pas les paroles du 25 août : Morgane continue et se rapproche des masters



N’oubliez pas les paroles du 25 août 2025, 34 victoires pour Morgane – Morgane a fait fort ce lundi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro a fait grimper ses gains et elle se rapproche à grands pas des masters !











N’oubliez pas les paroles du lundi 25 août 2025, 34 victoires pour Morgane

Dans le détail ce lundi, Morgane a remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission et 5.000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 131.000 euros de gains en 34 victoires. Elle n’est plus qu’à 57.000 euros d’intégrer les masters de « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 25 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.