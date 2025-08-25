Les Cinquante du 25 août : quelle équipe va être éliminée ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 6)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 6 du lundi 25 août 2025 – C’est parti pour l’épisode 4 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les stratégies vont déjà von train avant le 3ème jeu qui verra une 3ème équipe en danger pour la cérémonie d’élimination.











Entre Ania et Zizou, rien ne va plus. Elle a vu Zizou tactile avec une autre fille… Il ne comprend pas et un clash éclate. Les autres s’en mêlent car ça peut jouer sur les équipes…

Plus tard, Laura et Jérémy viennent parler à Ania, qui ne comprennent pas ce qu’ils veulent… Jérémy avoue que Zizou lui avait un gros rentre dedans il y a 10 jours ! Ania ne comprend pas, elle fond en larmes.

Dans le salon, Carine, révélée dans la Star Academy saison 1, chante. Tout le monde l’applaudit !



Le Lion annonce le jeu n°3, tout le monde se prépare et rejoint l’arène. Ils découvrent des étoiles et un cercle. Pour les roses et les violets, c’est frustrant de ne pas pouvoir jouer. Le Lion expose les règles : ils doivent se placer en ligne devant les étoiles aux couleurs de leurs équipes.

Les animaux relient tous les candidats par les pieds. Les rouges décident de placer Sandra à côté de Paul, Jimmy s’énerve… Ils vont tous devoir marcher ensemble à l’intérieur du cercle et rattraper l’équipe devant elle ! La première équipe qui rattrape celle devant elle est sauvée et le jeu continue !

Rémy touche les jaunes et sauve son équipe, les Noirs. Les Rouges se qualifient ensuite en réussissant à toucher les Bleus. Les Gris se qualifient ensuite en touchant les Blancs. Les Oranges se qualifient en touchant les Jaunes. Les Blancs se qualifient en touchant les Jaunes. Les Marrons se qualifient en touchant les Bleus ! Il ne reste plus que les Bleus et les Jaunes. Et c’est finalement les Jaunes qui perdent le jeu !

Le Lion annoncent aux Jaunes, Roses et Violets qu’ils ont leurs destins entre les mains des joueurs victorieux, qui vont voter lors de la cérémonie d’élimination. Les trois équipes retournent au château pendant la cérémonie.

SPOILER quelle équipe sera la première éliminée ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure de la cérémonie d’élimination. Et c’est finalement l’équipe Rose qui est éliminée !

Les Cinquante, le replay du 25 août

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce lundi 25 août 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 26 août à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 7.